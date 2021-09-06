Республиканская неделя дополнительного образования детей и молодежи проходит по 11 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская неделя дополнительного образования детей и молодежи проходит в Беларуси по 11 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр Министерства образования.

Мероприятие проводится для знакомства обучающихся и их родителей с конкретными учреждениями дополнительного образования детей и молодежи, их возможностями в организации содержательного досуга в свободное от учебы время.

Программа республиканской недели включает дни открытых дверей в учреждениях дополнительного образования, концертные, развлекательно-познавательные и физкультурно-спортивные программы, в том числе на культурно-досуговых площадках по месту жительства, выступления творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей и молодежи на выездных концертах и выставках, в том числе в учреждениях общего среднего образования. Также проходят выставки детского творчества, другие мероприятия, где демонстрируют достижения обучающихся, педагогов и творческих коллективов.

В настоящее время в системе дополнительного образования 270 учреждений всех типов, из них 184 многопрофильных, 86 однопрофильных, в которых занимаются более 390 тыс. учащихся. С каждым годом дополнительное образование становится все более востребованным среди детей, родителей, педагогов.

Итоги Республиканской недели дополнительного образования подведут 11 сентября в Гродно - молодежной столице Беларуси. По этому случаю состоится спортивно-массовое мероприятие.-0-