Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи пройдет онлайн 29 мая

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи состоится онлайн 29 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

В олимпиаде примут участие 79 студентов, прошедших внутривузовский отбор и ставших финалистами по результатам первого этапа. Среди них - студенты и магистранты из 9 учреждений высшего образования: Академии управления при Президенте, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Гродненского государственного аграрного университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Витебского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета транспорта и Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации.

На втором этапе олимпиады 29 мая участникам пройдут онлайн-тестирование. Итоговая оценка в личном зачете будет включать баллы по оценке реферата, презентации и результаты онлайн-тестирования, в командном зачете - среднее арифметическое баллов всех участников команды. Для подведения окончательных итогов олимпиады создана республиканская экспертная комиссия, в состав которой вошли представители Госстандарта, Министерства образования, БелГИСС, ведущие специалисты в области менеджмента качества организаций республики.

Победители олимпиады будут награждены дипломами I, II и III степени в индивидуальном и командном соревнованиях, а также получат право на публикацию работы в виде научной статьи в изданиях Госстандарта.

Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи проводится в седьмой раз. С 2014 года победителями в ней были признаны 34 студента и магистранта из 4 учреждений высшего образования страны, в том числе один специалист в области качества в возрасте до 30 лет.-0-