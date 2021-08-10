Республиканская профилактическая акция "Берегите детей!" стартует 11 августа

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 10 августа 2021
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:12 Серия "Белорусская детская энциклопедия" пополнилась книгой о грызунах Общество
11:11 Итоги ГВУ СГ: взаимное признание документов о вакцинации и переход на постоянное применение комфортных роуминговых тарифов Общество
11:10 Онлайн-конференция о предотвращении фактов выплаты зарплаты в конвертах пройдет 12 августа на сайте БЕЛТА Экономика
11:08 В США растет уровень детской заболеваемости COVID-19 - больницы переполнены В мире
11:07 Усиливающиеся бои в Афганистане создают угрозу жизни сотен тысяч людей - Красный Крест В мире
11:02 Минсвязи отметило заметный рост уровня цифровой зрелости отраслей экономики Экономика
10:57 Республиканская профилактическая акция "Берегите детей!" стартует 11 августа Общество
10:57 Китай отозвал своего посла в Литве В мире
10:53 У парламента Литвы началась акция протеста против принудительной вакцинации В мире
10:50 Минсвязи выпускает конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Копыле Общество
10:45 В Беларуси за сутки в лесах потерялись 4 человека Происшествия
10:44 Австралийские эпидемиологи: вакцина "Cпутник V" очень эффективна, но ее распространению мешает политика В мире
10:41 Организации "Беллесбумпрома" в I полугодии выполнили все показатели социально-экономического развития Экономика
10:30 Почти 24 тыс. т щебня реализовано в Россию по итогам экспортных биржевых торгов на БУТБ Экономика
10:29 В Витебской области площади под озимую сурепицу на корма нужно увеличить в 2 раза - Шерстнев Регионы
10:24 Высокое качество белорусских стройматериалов стимулирует спрос на них за рубежом - Минстройархитектуры Экономика
10:12 В Израиле за сутки выявили более 5 тыс. случаев заражения COVID-19 В мире
10:10 Пресс-конференция о капитальном ремонте жилфонда пройдет 11 августа в БЕЛТА Общество
09:59 Совмин уточнил вопросы направления граждан Беларуси за границу для получения медпомощи Общество
09:36 Жительница Березовского района подозревается в жестоком убийстве мужа Происшествия
09:33 Белорусский Красный Крест запустил серию видеороликов к своему 100-летию Общество
09:19 Ботаники открыли в Канаде ранее неизвестный вид плотоядных растений Калейдоскоп
09:19 В армии США введут обязательную вакцинацию от коронавируса В мире
09:16 Совмин одобрил проект концепции союзной научно-технической программы "Комплекс-СГ" Общество
09:16 Один из выходов станции минского метро "Фрунзенская" закрыт на ремонт Регионы
09:11 ГАИ Минска рассказала о местах работы мобильных датчиков контроля скорости Регионы
09:11 ГАИ ищет очевидцев ДТП с погибшим пешеходом по ул. Интернациональной в Минске Происшествия
09:05 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 900 фур Общество
09:03 Румынская теннисистка Кырстя стала соперницей Азаренко на крупном теннисном турнире в Монреале Спорт
08:50 ТОП-5 мероприятий: как нескучно провести будние дни Ссылки на БелТА Плюс
Все новости
Все новости
Общество
10 августа 2021, 10:57

Республиканская профилактическая акция "Берегите детей!" стартует 11 августа

Фото из архива
Фото из архива

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская профилактическая акция ГАИ "Берегите детей!" стартует 11 августа. Она посвящена предупреждению травматизма детей на дорогах и продлится до 18 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.

"За время летних каникул на дорогах страны погибли 10 несовершеннолетних (8 пассажиров и 2 пешехода), 98 детей получили травмы. Период окончания каникул традиционно характеризуется наличием ряда рисков, среди которых увеличение активности перевозок детей из мест отдыха, а также утрата детьми навыков безопасного поведения на дороге в условиях высокой интенсивности движения транспорта", - рассказали в ГАИ.

В период акции будет организована широкая информационная и разъяснительная работа среди населения об основных причинах и последствиях травматизма детей на дороге. Во время встреч в трудовых коллективах сотрудники ГАИ напомнят взрослым, как обеспечить безопасную перевозку детей, как следует переходить дорогу в зависимости от типа пешеходного перехода, а также о важности правильного разговора с детьми и подростками о дорожной безопасности.

В детских лагерях пройдут занятия и беседы с детьми, во время которых инспекторы ГАИ напомнят правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, во дворах, разъяснят особенности "дорожных ловушек", напомнят о выборе безопасных мест для катания на роликах, самокатах, велосипедах. В свою очередь сотрудники ДПС усилят контроль за соблюдением водителями скоростных режимов, правил безопасной перевозки детей и проезда пешеходных переходов. Улицы, проезды, дороги и технические средства организации дорожного движения вблизи учреждений образования будут обследованы на наличие недостатков с целью их незамедлительного устранения. Госавтоинспекция убедительно просит родителей безопасно перевозить детей из мест отдыха, а также напомнить юным пешеходам и велосипедистам о правилах безопасного пересечения проезжей части.

За 7 месяцев в 226 ДТП с участием детей погибли 15 и получили травмы 233 несовершеннолетних. Большинство пострадавших в автоавариях детей являлись пассажирами. При этом каждый второй несовершеннолетний пассажир перевозился с нарушением установленных правил. 92 несовершеннолетних стали участниками ДТП, являясь пешеходами, при этом 64 получили травмы по вине водителей транспортных средств, 40 из них - на пешеходных переходах. 46 несовершеннолетних получили травмы в ДТП в качестве велосипедистов. Также участниками ДТП стали 9 несовершеннолетних водителей механических транспортных средств. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция ГАИ дети
Новости рубрики Общество
Серия "Белорусская детская энциклопедия" пополнилась книгой о грызунах
Итоги ГВУ СГ: взаимное признание документов о вакцинации и переход на постоянное применение комфортных роуминговых тарифов
Фото из архива Минсвязи выпускает конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Копыле
Пресс-конференция о капитальном ремонте жилфонда пройдет 11 августа в БЕЛТА
Фото из архива Совмин уточнил вопросы направления граждан Беларуси за границу для получения медпомощи
Фото из архива Белорусский Красный Крест запустил серию видеороликов к своему 100-летию
Главное
Александр Лукашенко "Большой разговор с Президентом" продолжался рекордные 8 часов. Самое главное - в подборке БЕЛТА
Лукашенко: нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции
Большой разговор с Президентом - выступления и мнения участников
Высокое качество белорусских стройматериалов стимулирует спрос на них за рубежом - Минстройархитектуры
Топ-новости
Лукашенко - западным политикам: прежде чем вводить против нас санкционные меры, надо просто думать
Участник "Большого разговора с Президентом": главное - работать ради Отечества и общего блага
Онлайн-конференция о предотвращении фактов выплаты зарплаты в конвертах пройдет 12 августа на сайте БЕЛТА
Parimatch анонсирует масштабное партнерство с ФК "Челси"
Минсвязи отметило заметный рост уровня цифровой зрелости отраслей экономики
Итоги ГВУ СГ: взаимное признание документов о вакцинации и переход на постоянное применение комфортных роуминговых тарифов
Республиканская профилактическая акция "Берегите детей!" стартует 11 августа
По новой программе "Семейный капитал" более 19,8 тыс. многодетных семей открыли депозиты
Пресс-конференция о капитальном ремонте жилфонда пройдет 11 августа в БЕЛТА
КГК проведет в Минске и регионах горячие линии на тему доступности и качества школьных товаров
ФОТОФАКТ: Звездопад Персеиды в небе над Беларусью
Гайдукевич: кто кричит на Западе о демократии, думает лишь о себе и своих геополитических интересах
Зась: комбинированная атака на Беларусь с целью свержения законной власти продолжается
Мурманская область готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений
Усовершенствован порядок приема, оформления и рассмотрения заявлений по вопросам гражданства
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.