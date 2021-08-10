Республиканская профилактическая акция "Берегите детей!" стартует 11 августа

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская профилактическая акция ГАИ "Берегите детей!" стартует 11 августа. Она посвящена предупреждению травматизма детей на дорогах и продлится до 18 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.

"За время летних каникул на дорогах страны погибли 10 несовершеннолетних (8 пассажиров и 2 пешехода), 98 детей получили травмы. Период окончания каникул традиционно характеризуется наличием ряда рисков, среди которых увеличение активности перевозок детей из мест отдыха, а также утрата детьми навыков безопасного поведения на дороге в условиях высокой интенсивности движения транспорта", - рассказали в ГАИ.

В период акции будет организована широкая информационная и разъяснительная работа среди населения об основных причинах и последствиях травматизма детей на дороге. Во время встреч в трудовых коллективах сотрудники ГАИ напомнят взрослым, как обеспечить безопасную перевозку детей, как следует переходить дорогу в зависимости от типа пешеходного перехода, а также о важности правильного разговора с детьми и подростками о дорожной безопасности.

В детских лагерях пройдут занятия и беседы с детьми, во время которых инспекторы ГАИ напомнят правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, во дворах, разъяснят особенности "дорожных ловушек", напомнят о выборе безопасных мест для катания на роликах, самокатах, велосипедах. В свою очередь сотрудники ДПС усилят контроль за соблюдением водителями скоростных режимов, правил безопасной перевозки детей и проезда пешеходных переходов. Улицы, проезды, дороги и технические средства организации дорожного движения вблизи учреждений образования будут обследованы на наличие недостатков с целью их незамедлительного устранения. Госавтоинспекция убедительно просит родителей безопасно перевозить детей из мест отдыха, а также напомнить юным пешеходам и велосипедистам о правилах безопасного пересечения проезжей части.

За 7 месяцев в 226 ДТП с участием детей погибли 15 и получили травмы 233 несовершеннолетних. Большинство пострадавших в автоавариях детей являлись пассажирами. При этом каждый второй несовершеннолетний пассажир перевозился с нарушением установленных правил. 92 несовершеннолетних стали участниками ДТП, являясь пешеходами, при этом 64 получили травмы по вине водителей транспортных средств, 40 из них - на пешеходных переходах. 46 несовершеннолетних получили травмы в ДТП в качестве велосипедистов. Также участниками ДТП стали 9 несовершеннолетних водителей механических транспортных средств. -0-