Республиканские органы госуправления планируют подготовить 4 указа и более 25 законопроектов

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 8 февраля 2022 года №73 утвержден план подготовки (участия в подготовке) законопроектов республиканскими органами государственного управления в 2022 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В план вошло 26 законопроектов в различных сферах.

Так, документом предусмотрена подготовка законопроектов о внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Беларуси: Избирательный, Воздушный, Лесной, Уголовно-исполнительный и др. Совершенствование норм кодексов будет осуществляться с учетом практики их применения.

Планируется подготовка законопроектов о внесении изменений в законы (с учетом практики применения) о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Беларуси, об основах административных процедур, о госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, о свободных экономических зонах, о городском электрическом транспорте и метрополитене, о внешней трудовой миграции, об охране окружающей среды и др.

Постановление определяет также подготовку законопроектов о Всебелорусском народном собрании, о страховой, лизинговой деятельности, о регулировании безопасности при использовании атомной энергии и др.

Планом предусмотрена также подготовка концепции Кодекса Беларуси о здравоохранении.

Кроме того, запланирована подготовка 4 указов главы государства, которыми, в частности, предусмотрена корректировка правовых актов по вопросам государственной адресной социальной помощи, административным процедурам.

Республиканским органам госуправления поручено обеспечить своевременную и качественную подготовку предусмотренных планом законопроектов (концепций законопроектов), согласование их с заинтересованными и представление в правительство в установленные сроки, участие своих работников в подготовке законопроектов.

Постановление вступает в силу с 11 февраля 2022 года.-0-