Республиканский формуляр лекарств на 2022 год установлен в Беларуси

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский формуляр лекарственных средств на 2022 год установлен в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения №97 от 19 августа 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Республиканский формуляр лекарственных средств устанавливается ежегодно. В формуляре на 2022 год расширены позиции лекарственных средств, в том числе отечественного производства. Добавлены новые лекарства, которые производятся и (или) фасуются в Беларуси, а также дополнительные лекарственные формы, дозировки лекарственных средств.
На основании Государственного реестра лекарственных средств Беларуси внесены изменения в столбцы 4, 6 формуляра "Лекарственные формы, дозировки" и "Лекарственные формы, дозировки, производимые и (или) фасуемые в Республике Беларусь". Специалисты также внесли уточнения в коды анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств. Уточнены некоторые международные непатентованные наименования, лекарственные формы, дозировки, фасовки. Обновлена справочная информация о ценах на лекарства.
Республиканский формуляр лекарственных средств - список лекарств с доказанной эффективностью, допустимой безопасностью, наиболее экономически выгодных при использовании бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение.-0-