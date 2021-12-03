Республиканский инфопроект "Про волонтерство" в декабре расскажет о помощи детям

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы развивать волонтерство в Беларуси более системно, реализуется информационный проект, который рассказывает обо всех направлениях этой работы и возможностях участия в ней. Об этом сообщила сегодня журналистам исполняющий обязанности начальника Республиканского волонтерского центра Виктория Захаревская, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктория Захаревская отметила: волонтерская работа набирает обороты, но зачастую развивается стихийно, поэтому Республиканский волонтерский центр помимо прочего занимается информационно-разъяснительной работой, чтобы сделать эту деятельность более системной.

"Например, информационно-просветительский проект "Про волонтерство" в социальных сетях. Он стартовал в ноябре, и планируется, что каждый месяц будет посвящен определенному направлению волонтерской деятельности. Декабрь посвятим теме помощи детям", - поделилась она планами.

С 8 декабря в партнерстве с Национальным академическим драматическим театром имени Максима Горького запланированы благотворительные показы спектаклей для детей из социальных учреждений и нуждающихся, малоимущих семей. Волонтеры будут не только сопровождать детей на празднике, но и проведут для юных зрителей развлекательную программу перед представлением.

4 декабря, в преддверии Международного дня волонтера, наградят лучших в этой сфере.

Главный специалист управления по делам молодежи главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Татьяна Рубаник добавила: в этом году особое внимание уделено вовлечению подростков и молодежи в волонтерство, выявлению и обучению лидеров, разработке программ, организации онлайн- и офлайн-проектов. Учреждения образования, особенно столичные вузы - БГПУ имени Максима Танка, БГУИР, БГЭУ, БНТУ, БГУКИ, - совсем скоро включатся в благотворительную акцию "Наши дети", которая стартует 14 декабря.-0-