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21 апреля 2021, 14:42

Республиканский интенсив "За нами будущее" для работающей молодежи пройдет 22-24 апреля

Фото из архива
Фото из архива

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский интенсив "За нами будущее" для работающей молодежи по актуальным вопросам реализации государственной молодежной политики пройдет 22-24 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"В обучающем мероприятии примут участие 45 представителей республиканского совета работающей молодежи. В совет входят молодежные лидеры БРСМ предприятий-флагманов, таких как ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг", ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", ОАО "Нафтан", ОАО "Беларуськалий" и других. В течение трех дней мы проведем ряд образовательных мероприятий, направленных на развитие лидерских качеств молодежи с использованием современных научных и педагогических достижений, прокачаем с ребятами скил в вопросах реализации государственной молодежной политики, поделимся опытом работы", - рассказала Юлия Зинкевич.

Молодежный интенсив состоится 22-24 апреля в Минске на базе Республиканского института высшей школы, а также крупнейших предприятий Жодино. Его программа насыщена обучающими и патриотическими мероприятиями.

"В первый день состоятся раунды интерактивного знакомства и командообразования, диагностический опрос молодежи "Я - лидер", интерактивный модуль кейс-технологий по развитию креативного мышления лидеров, тренинг "Тайм-менеджмент: инструменты управления временем и ключевые компетенции лидера". Кроме того, запланированы интерактивная викторина "Молодежные объединения Беларуси", презентация деятельности РОО "Жизнь без наркотиков". Опытом работы поделится с ребятами РСОО "Белорусский комитет молодежных организаций". Центральным мероприятием первого дня станет открытый диалог "Работающая молодежь Беларуси", - подчеркнула секретарь ЦК БРСМ.

В первой половине второго обучающего дня участники молодежного интенсива посетят город Жодино. "У монумента в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой состоится патриотическая акция "Память сердца" с возложением цветов и зажжением лампад. Затем пройдут два образовательных визита в ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" и ОАО "Свiтанак". Ближе к вечеру в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске с молодыми людьми встретится протоиерей Федор Повный, - дополнила она. - Большая программа запланирована и в заключительный день. Начнется она с экскурсии в Музей современной белорусской государственности. Затем пройдет Open Space "Успешные практики работы с молодежью на предприятиях". За чашечкой кофе в проекте "Мировое кафе" молодежные лидера обсудят развитие патриотизма среди молодежи белорусских предприятий".

Организаторами обучающего мероприятия выступили Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Министерством образования и Республиканским институтом высшей школы.

Республиканский совет работающей молодежи был создан при ЦК БРСМ в феврале 2018 года на полях первого слета работающей молодежи, который проходил в Орше, с целью формирования и подготовки молодежного кадрового резерва.-0-

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