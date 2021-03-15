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15 марта 2021, 21:12

Республиканский конкурс "ТехноИнтеллект" пройдет в БНТУ 16-18 марта

Фото из архива
Фото из архива

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. XI Республиканский конкурс научно-технического творчества учащейся молодежи "ТехноИнтеллект" состоится 16-18 марта в Белорусском национальном техническом университете. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Форум проводится для создания и развития эффективных форм исследовательского обучения, вовлечения молодежи в профессиональное занятие наукой. Участники конкурса - студенты, учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей, победители и призеры районных, городских и областных конкурсов и олимпиад, наиболее активные члены технических кружков, проявившие способности в моделировании, конструировании, решении технических задач, имеющие склонности к научно-исследовательской и экспериментальной деятельности. Ожидается около 200 участников из всех областей Беларуси.

Перед открытием конкурса будет работать выставка технического творчества участников конкурса "ТехноИнтеллект". На ней будут представлены судо-, авиа-, ракето-, автомодели, модели-копии и действующие устройства спортивной, транспортной, военной, промышленной, сельскохозяйственной техники, радиоэлектронные, энергосберегающие приборы и устройства, оригинальные технические решения, автоматизированные системы и программные комплексы для поддержки деятельности человека, а также творческие работы по архитектурному рисунку, живописи и композиции. Ежегодно выставка расширяет панораму научных достижений молодых исследователей.

В рамках конкурса будут работать 12 секций: "Техническое конструирование", "Энергетика и электротехника. Энергосберегающие технологии", "Экология и рациональное природопользование", "Современные и перспективные материалы", "Робототехника, автоматика, интеллектуальные системы", "Радиоэлектроника", "Информационные системы и технологии", "Мультимедийные технологии", "Авиация, космонавтика и аэрокосмическая техника", "Архитектурный рисунок. Творческая работа на тему "Архiтэктура мiлая сэрцу", "Цвет в архитектуре. Творческая работа на тему "Ритмы и краски родного края", "Композиция. Творческая работа на тему "Собственный жилой дом белорусского архитектора".

Для участников проведут мастер-классы по тематике рационализаторской, изобретательской деятельности и современным компьютерным технологиям, архитектурному рисунку, живописи и композиции, а также научно-познавательные лекции и демонстрации научных испытаний. К участию в работе жюри конкурса, организации выставки научно-технического творчества молодежи, проведения мастер-классов и лекций будут привлечены известные ученые, изобретатели, педагоги-новаторы Беларуси.

Республиканский конкурс научно-технического творчества учащейся молодежи "ТехноИнтеллект" ‑ многоплановое мероприятие, демонстрирующее интеллектуальные и творческие возможности белорусской молодежи, показывающее разнообразие научно-технических интересов и достижений в различных областях науки и техники, архитектуры, а также перспективы создания молодежных инновационных проектов, авторских программ в рамках единой сферы образовательного и научно-технологического пространства Беларуси.

Победители и призеры будут рекомендованы для внесения в банк данных одаренных и талантливых детей и молодежи Беларуси. Конкурс - это возможность для молодежи проявить творческие способности, реализовать научные и познавательные интересы, заложить фундамент будущей учебы в вузе и работы в интересующей области. Всем участникам организаторы обещают яркие призы и дипломы.-0-

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