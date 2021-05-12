Республиканский молодежный форум "Беларусь интеллектуальная" открывается в Минске

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 молодых исследователей примут участие в республиканском молодежном форуме "Беларусь интеллектуальная", который пройдет сегодня в Национальной академии наук, сообщает БЕЛТА.

"Это победители и лауреаты республиканских и международных конкурсов, представители работающей молодежи в образовании и наукоемких сферах экономики. Цель мероприятия - обсуждение и выработка талантливой молодежью предложений по решению широкого круга задач для построения Беларуси интеллектуальной", - рассказали в пресс-службе НАН.

Формат форума предполагает секционные панельные дискуссии об образовании в условиях современных трансформаций, экономике высокоинтеллектуального государства и цифровых технологиях в госуправлении, развитии высокоинтеллектуального общества.

По итогам будет принята декларация, направленная на активизацию участия молодежи во внедрении цифровых технологий во всех сферах белорусской экономики, развитии нового индустриального комплекса страны и формировании высокоинтеллектуального общества.

Кроме того, по 14 мая в Национальной академии наук Беларуси проводится неделя открытых дверей: можно посетить постоянно действующую выставку НАН "Достижения отечественной науки - производству", а также научные организации Академии наук. По вопросам посещения НАН нужно обращаться к организатору форума - в Совет молодых ученых, e-mail - cys.nasb@gmail.com.-0-