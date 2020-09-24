Республиканский ПЭТ-центр возобновит введение радиофармацевтических препаратов с 28 сентября

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение радиофармацевтических лекарственных средств в Республиканском центре позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центре) возобновят с 28 сентября. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале Минздрава, сообщает БЕЛТА.

"В связи с поступающими в Министерство здравоохранения вопросами граждан сообщаем, что в настоящее время в Республиканском ПЭТ-центре (Боровляны) проводится плановая работа по тестовым синтезам радиофармацевтических лекарственных средств (РФЛС) и разработке новых молекул. Пациентам проводятся КТ-исследования для диагностики онкологической патологии", - проинформировали в ведомстве.

Введение РФЛС было временно приостановлено в связи с заменой расходных материалов для контроля качества этих лекарств.-0-