Республиканский реабилитационный центр за 5 лет помог снять инвалидность у 59 детей

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов за последние пять лет помог 59 ребятам снять инвалидность. И у 98% детей, проходящих курс реабилитации, наблюдается улучшение. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Виктория Гречиха, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси на сегодняшний день проживают около 35,5 тыс. детей-инвалидов (со всеми типами и группами инвалидности). И система их реабилитации для благополучного будущего этих ребят играет первостепенную роль.

Министерство труда в межведомственной работе по адаптации "особенных" детей в обществе ориентировано больше на обеспечение социальных гарантий: это и денежные выплаты в виде пенсий и пособий, и государственная адресная социальная помощь, социальные льготы и гарантии, услуги, обеспечение средствами реабилитации. Но также в системе Минтруда функционируют 9 домов-интернатов для детей с особенностями психофизического развития и одно уникальное учреждение - Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов.

В этом центре получают услуги дети-инвалиды с заболеванием нервной и костно-мышечной систем, следствием чего стало нарушение опорно-двигательного аппарата. Создан электронный банк данных таких ребят. Ребенок может проходить реабилитацию в центре до 3 месяцев в году. Дети младшего школьного возраста могут пройти три курса реабилитации в течение года продолжительностью до четырех недель. А дети старшего школьного возраста нуждаются в более продолжительном курсе, поэтому у них курс два раза в году, но уже по шесть недель. А в 2020 году начали развиваться еще и дистанционные услуги (консультирование и проведение занятий со специалистами онлайн), для чего были разработаны специальные программы.

Высокотехнологичное оборудование, современные методики и коллектив профессионалов делают очень много для медицинской реабилитации детей, буквально ставя их на ноги. Но центр не ограничивается этим, он оказывает комплексную реабилитацию. Это еще и социальная реабилитация (направленная на общее развитие, основы правильного поведения, ориентацию в быту и обществе), трудовая, профессиональная самореализация. "С 2006 года в центре проводится первичная профессиональная ориентация детей старшего школьного возраста. Разработана и внедрена социально-педагогическая характеристика ребенка, отображающая его дальнейшие профессиональные намерения, - добавила Виктория Гречиха. - Для оказания профориентационной помощи выпускникам центр заключил соглашение с РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации о взаимном сотрудничестве, специалисты РНПЦ проводят консультации с ребенком. В результате этой работы за последние три года из 27 выпускников 11-го класса, проходивших реабилитацию в центре, 13 поступили в вузы, 10 - в ссузы и ПТУ, один ребенок трудоустроен. Из 59 выпускников девятого класса 13 обучаются в ссузах, 5 - в ПТУ, 38 - по рекомендациям МРЭК продолжили обучение в десятом классе".

Всего же с момента открытия центра в 2000 году реабилитацию прошли более 21 тыс. детей. Ежегодно это порядка 1,3 тыс. человек. "Только за последние 5 лет инвалидность снята у 59 детей - думаю, это показатель очень неплохой. Улучшение состояния наблюдается у 98% детей", - отметила Виктория Гречиха.-0-