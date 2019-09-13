Республиканский слет юных спасателей стартовал в "Зубренке"

13 сентября, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. XXII Республиканский слет юных спасателей-пожарных стартовал сегодня в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", передает корреспондент БЕЛТА.

Около 200 ребят из Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных участвуют в слете. Всего 8 команд - это победители районных и областных соревнований юных спасателей и представители лицея МЧС. Их смена в "Зубренке" продлится до 30 сентября. Команда-победитель будет представлять Беларусь на международном слете юных спасателей, который пройдет в июле 2020 года в лицее МЧС.

Приветствовал ребят министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. "22 года "Зубренок" дает нам возможность здесь проводить слет. Ребята серьезно готовятся, проходят непростой отбор - ведь надо показать себя на районном и областном уровнях, чтобы попасть сюда. Это напряженная работа, - сказал министр. - Ребята имеют возможность работать в коллективе, команде, осваивают основы безопасности жизнедеятельности. И у нас очень много примеров, где эти навыки способствовали оказанию помощи людям, которые попали в беду". Владимир Ващенко сказал, что участники слета в "Зубренке" проявят себя не только в вопросах безопасности жизнедеятельности, но и покажут свои спортивные и творческие способности.

"Ребята на практике осваивают навыки оказания медицинской помощи, спасения на воде, приобретают знания по многим направлениям, проходят серьезную подготовку. Конечно, эта практическая составляющая дает возможность снижения детской смертности, детского травматизма", - отметил Владимир Ващенко. Он добавил, что спасатели всегда ищут эффективные и доступные возможности для обучения детей и взрослых.

Юные спасатели во время слета поучаствуют в полевых учениях, пополнят знания по оказанию первой доврачебной помощи. Среди соревновательных дисциплин также пожарный кроссфит, преодоление полосы препятствий, брейн-ринг и КВН.

Организаторами слета выступают МЧС и Минобразования, Белорусское добровольное пожарное общество, ОСВОД, объединенная редакция журналов "Служба спасения" и "Юный спасатель".-0-