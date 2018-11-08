Республиканский слет "Пионерия - новый сезон" пройдет 13 ноября в "Зубренке"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХХI Республиканский слет Белорусской республиканской пионерской организации "Пионерия - новый сезон" пройдет 13 ноября в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "БРПО" Александра Гончарова.

"Мероприятие соберет более 250 делегатов - лидеров и активистов БРПО разного возраста из всех регионов страны. Главным отличием от предыдущих слетов станут творческие презентации пионерских дел областных и Минской городской пионерских организаций за последние три года. Одним из центральных событий станет церемония награждения пионерских лидеров и лучших пионерских организаций страны", - рассказала Александра Гончарова.

Во время мероприятия запланирована презентация нового проекта БРПО "Встреча на все 100!". "Почетными гостями проекта станут олимпийская чемпионка по толканию ядра, заслуженный мастер спорта Янина Провалинская-Корольчик, ведущая международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" Хелена Мерааи и директор НДЦ "Зубренок" Надежда Онуфриева. Ребята смогут пообщаться, высказать свое мнение и получить ответы на интересующие их вопросы. Главным итогом пионерского слета станут выборы в детскую и взрослую палаты Центрального совета, которые пройдут в форме организационно-деловой игры "Голосуй.by", - отметила председатель ЦС "БРПО".

Завершится мероприятие вечером встреч "Слет открывает новый сезон". Ребят ожидают зажигательные музыкальные сеты от модных диджеев и нон-стоп от харизматичных МС, лазерное шоу и розыгрыш призов.

Традиционно республиканский слет БРПО является кульминацией профильной пионерской смены в НДЦ "Зубренок", которая проходит во время осенних каникул. В эти дни в "Зубренке" отдыхают более 170 пионеров со всей страны. Это ребята, которые благодаря своим заслугам и талантам уже были отмечены различными призовыми местами и признаны победителями в проектах БРПО.-0-