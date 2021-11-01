Республиканский центр экологии и краеведения проводит "Онлайн-каникулы на платформе"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период осенних каникул Республиканским центром экологии и краеведения реализуется проект "Онлайн-каникулы на платформе". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

Основная идея проекта - вовлечение обучающихся в различные активности, организация полезного познавательного досуга. Мероприятия онлайн-каникул соответствуют тематическим дням. Школьники могут принять участие в мастер-классах, увлекательных викторинах и играх, виртуальных путешествиях, познакомиться с экспозициями музеев учреждений образования, узнать много нового и провести время с пользой и удовольствием.

"Стать участником мероприятий онлайн-каникул просто. Заходите на интерактивную платформу "Патриот.by" и подключайтесь к трансляции конкретного события в определенное программой время", - добавили в ведомстве.-0-