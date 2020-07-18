Республиканский центр геномных биотехнологий откроется после модернизации 21 июля

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске после модернизации 21 июля откроется Республиканский центр геномных биотехнологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Строительные работы продолжались два года. Их результат - модернизированные лаборатории с самым современным оборудованием. Теперь учреждение полностью соответствует мировым требованиям, предъявляемым к ПЦР-лабораториям.

В соответствии с задачами, которые предстоит решать в центре, предусмотрено зонирование помещений, специальная система вентиляции, шлюзы. "Модернизация позволит существенно повысить качество и конкурентоспособность работ, наращивать объемы и спектр услуг по генетическому анализу, а также создаст благоприятные условия для международного сотрудничества", - подчеркнули в пресс-службе.

На сегодня в центре оказывают услуги по генетическому тестированию предрасположенности к более чем 20 социально значимым заболеваниям, таким как остеопороз, диабет второго типа, тромбофилия. После модернизации также можно будет определять индивидуальные генетические особенности метаболизма витаминов, алкоголя, холестерина, старения кожи, состояния волос, полностью расшифровывать геном человека. Сейчас более 16 тыс. жителей Беларуси имеют генетический паспорт.

Торжественное открытие центра состоится в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук 21 июля в 10.00 по адресу Минск, ул.Академическая, 27, 1-й этаж, правое крыло здания.-0-