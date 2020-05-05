Республиканский волонтерский центр запустил акцию "Символ Памяти" к 75-летию Победы

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии празднования 75-летия Великой Победы республиканский волонтерский центр запустил акцию "Символ Памяти". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

Акция "Символ Памяти" призвана развивать у молодежи чувства благодарности, патриотизма, национального самосознания и сопричастности к истории своей страны. "В разных уголках Беларуси, потерявшей в 1941-1945 годах каждого третьего жителя, созданы символичные мемориальные комплексы, установлены монументы, посвященные событиям самой трагической и кровопролитной войны на нашей земле. Сегодня в стране около 9 тыс. памятников. Они - место почитания погибших и вечное напоминание о том, как бесценен мир", - отметили в ведомстве.

Для участия в акции необходимо сделать свое фото, на котором будет запечатлен памятник, обелиск, памятная доска или мемориал, посвященные Великой Отечественной войне в Беларуси, либо найти их изображение в интернете. Фото необходимо сопроводить информацией об истории памятника, указав место, где он находится. Фото нужно разместить в своих социальных сетях с хештегом #СимволПамяти, отметив аккаунт @rvcvolunteers.-0-