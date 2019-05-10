Реставрация найденного в Бобруйске шлема с тысячелетней историей займет около года

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реставрация найденного в Бобруйске шлема конца IX - начала XI века займет около года. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

Сейчас артефакт находится под пристальным наблюдением сотрудников музея истории Великой Отечественной войны.

Пока шлем очищается от солей в дистиллированной воде. На это потребуется месяц. Затем он проведут механическую расчистку. Когда реставрация завершится, находка вернется в город на Березине и пополнит фонды Бобруйского краеведческого музея.

По версии некоторых историков, шлем мог принадлежать полоцкому князю Изяславу.

Как сообщалось, артефакт найден при работах в речном порту. По словам председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктора исторических наук Игоря Марзалюка, это уникальная для Беларуси находка. Такая вещь в стране найдена впервые. Аналоги есть в Украине, в дружинных могильниках - в знаменитой "Черной могиле" (курган в Чернигове) и в Шестовице.-0-