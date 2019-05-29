Ресурсы белорусских семей в I квартале составили Br1290,3 в месяц

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств Беларуси в I квартале 2019 года составили в среднем Br1290,3 в месяц. Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

В январе-марте текущего года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в городах и поселках городского типа равнялись Br1387,7 в месяц, в сельских населенных пунктах - Br1038 в месяц.

Денежные расходы семьи были на уровне Br1214,3 в месяц, из которых Br905,2 (74,5%) приходится на потребительские расходы. В структуре потребительских расходов 39,6% - траты на питание, 31,1% - на покупку непродовольственных товаров, 26,4% - на оплату услуг.

Располагаемыми ресурсами считаются денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы - это расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и на оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие траты, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).-0-