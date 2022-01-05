Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 5 января 2022
Минск 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:13 Прокуратура Климовичского района переехала в новое здание Регионы
21:10 Душевная профессия, или Репортаж о буднях человека с золотым сердцем Регионы
21:05 ДТП с тремя авто произошло на ул.Киселева в Минске Происшествия
21:00 Резенков о проекте Конституции: стабильность и преемственность, основанная на исторической памяти Общество
20:49 Рождественский флешмоб запустила Гомельская епархия Регионы
20:34 Нетрезвую автоледи задержали в Минске Происшествия
20:25 Щекин: ВНС в некотором смысле станет "коллективным президентом" Общество
20:18 Режим ЧП ввели на всей территории Казахстана В мире
20:12 Эксперты рассказывают, сколько в Беларуси нефти и что из нее производят Общество
20:09 Кубраков: в проекте Конституции отражены вопросы, которые раньше на таком уровне не поднимались Общество
20:01 Минское "Динамо" победило "Витязь" в чемпионате КХЛ Спорт
19:52 Житель Жлобина получил 5 лет колонии усиленного режима за сутенерство Происшествия
19:38 Бугров: ситуация в Казахстане вызывает дежавю Общество
19:30 Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиозаписи Общество
19:19 Гандболисты сборной Беларуси отправились на турнир в Венгрию Спорт
19:12 6 января Рождественский сочельник: можно ли гадать в этот день? Общество
19:09 Лукашенко провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым Президент
19:06 Минтранс: полеты в аэропорты Казахстана будут выполняться только с разрешения Департамента по авиации Общество
19:03 Новую волну коронавируса фиксируют в Грузии В мире
18:55 Урегулированы исчисления стажа работы для получения свидетельства об аттестации риелтора Общество
18:41 Русый: обновленная Конституция станет документом развития, стабильности и перспектив Общество
18:38 "Белавиа": рейс из Минска в Алматы отменен Общество
18:26 Благотворительный "Игрушкопад" пройдет на ледовой арене Гомеля 16 января Регионы
18:24 Суд в Барановичах приговорил водителя автобуса к 3 годам колонии за смертельное ДТП Происшествия
18:17 Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны Президент
18:15 СМИ: польские дипломаты подтолкнули земляка на преступление Общество
18:10 Экспорт белорусского продовольствия в январе-ноябре вырос на 16% Экономика
18:06 "Белнефтехим": с учетом санкций проведена серьезная работа по диверсификации экспортных потоков Экономика
18:03 Мнение о Конституции: государство и далее будет оказывать молодежи поддержку в ее всестороннем развитии Общество
17:56 Пьяный семейный скандалист оказал сопротивление милиционеру: суд вынес приговор Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
05 января 2022, 21:00

Резенков о проекте Конституции: стабильность и преемственность, основанная на исторической памяти

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Конституция Беларуси - работа над проектом"
Кубраков: в проекте Конституции отражены вопросы, которые раньше на таком уровне не поднимались
Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиозаписи

5 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции сохраняет социальную направленность, в его основе лежит сохранение исторической памяти. Такое мнение высказал БЕЛТА начальник УВД Гродненского облисполкома полковник милиции Дмитрий Резенков.

В УВД Гродненского облисполкома обсудили проект Конституции. "У каждого белоруса есть возможность ознакомиться с проектом Основного закона и внести свои предложения по изменению Конституции. Общественное обсуждение проекта позволяет максимально учесть пожелания граждан нашей страны", - отметил Дмитрий Резенков.

По его словам, изменения продиктованы временем. "Благодаря сильной президентской республике построено суверенное государство, самостоятельно проводящее внутреннюю и внешнюю политику. Вместе с тем корректировка Основного закона с положительной стороны повлияет на состояние гражданского общества, совершенствование института народовластия в нашей стране", - обратил внимание Дмитрий Резенков.

Он подчеркнул, что проект Конституции сохраняет социальную направленность, в его основе лежит сохранение белорусской государственности и исторической памяти, исключается проявление агрессии с территории Беларуси в отношении других государств. "Вполне обосновано и перераспределение полномочий среди органов государственной власти", - заключил Дмитрий Резенков.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Конституция
Новости рубрики Общество
Николай Щекин. Фото из личного архива Щекин: ВНС в некотором смысле станет "коллективным президентом"
Фото из архива Эксперты рассказывают, сколько в Беларуси нефти и что из нее производят
Иван Кубраков. Фото из архива Кубраков: в проекте Конституции отражены вопросы, которые раньше на таком уровне не поднимались
Фото AP Бугров: ситуация в Казахстане вызывает дежавю
Фото из архива Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиозаписи
6 января Рождественский сочельник: можно ли гадать в этот день?
Главное
Фото из архива Лукашенко провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым
Марзалюк: на референдуме предстоит определить судьбу страны на стратегическую перспективу
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны
ЖК "Парк Челюскинцев" - премиальные апартаменты в самом экологически чистом районе столицы!
Топ-новости
Луцкий: для белорусов очень важно сохранить историческую память
Кочанова 10 января проведет встречу с гражданами для обсуждения изменений Конституции
Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиозаписи
Погранкомитет озвучил подробности попытки подозреваемого в смертельном ДТП выехать в Польшу. Ему помогали сотрудники консульства
События в Казахстане пока не затронули находящихся там белорусских граждан, посольством открыты горячие линии
Мусиенко: обсуждение проекта Конституции проходит в условиях беспрецедентной открытости
Озорство, улыбки и вера в чудо. Во Дворце Независимости устроили новогодний праздник для детей
Беларусь и Россия подписали балансы поставок продовольствия на 2022 год
Рачков: люди начинают задавать более предметные вопросы по изменениям и дополнениям в Конституцию
Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду
Два реанимобиля с травмированными в ДТП в Лиозненском районе направились в Россию
Миклашевич: призываю молодежь к активному участию в обсуждении и принятии обновленной Конституции
Беларусь поддержала заявление лидеров "ядерной пятерки" о недопущении гонки вооружений
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1133 пациента с COVID-19, выписаны 924
Мингорисполком и облисполкомы проведут 8 января прямые телефонные линии
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.