Резенков о проекте Конституции: стабильность и преемственность, основанная на исторической памяти

5 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции сохраняет социальную направленность, в его основе лежит сохранение исторической памяти. Такое мнение высказал БЕЛТА начальник УВД Гродненского облисполкома полковник милиции Дмитрий Резенков.

В УВД Гродненского облисполкома обсудили проект Конституции. "У каждого белоруса есть возможность ознакомиться с проектом Основного закона и внести свои предложения по изменению Конституции. Общественное обсуждение проекта позволяет максимально учесть пожелания граждан нашей страны", - отметил Дмитрий Резенков.

По его словам, изменения продиктованы временем. "Благодаря сильной президентской республике построено суверенное государство, самостоятельно проводящее внутреннюю и внешнюю политику. Вместе с тем корректировка Основного закона с положительной стороны повлияет на состояние гражданского общества, совершенствование института народовластия в нашей стране", - обратил внимание Дмитрий Резенков.

Он подчеркнул, что проект Конституции сохраняет социальную направленность, в его основе лежит сохранение белорусской государственности и исторической памяти, исключается проявление агрессии с территории Беларуси в отношении других государств. "Вполне обосновано и перераспределение полномочий среди органов государственной власти", - заключил Дмитрий Резенков.-0-