Резолюция по пересмотру Международной системы единиц вступит в силу 20 мая

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резолюция, утверждающая новые определения для основных единиц Международной системы единиц (SI), вступит в силу 20 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации Беларуси.

Международная система единиц необходима, чтобы единицы измерений, будь то метр или секунда, оставались сопоставимыми и согласованными во всем мире. Новые определения закреплены в отношении четырех из семи базовых единиц - килограмма, ампера, кельвина и моля.

Переопределение облегчит практическое использование системы SI. Все единицы теперь выражены при помощи фундаментальных констант, наблюдать которые можно в окружающем мире (например, это касается скорости света, постоянной Планка или постоянной Авогадро). Использование этих неизменяющихся естественных эталонов для измерений обеспечит надежность и постоянство определений единиц измерения в будущем. Последний остававшийся артефакт, международный прототип килограмма, официально заменяется новой реализацией в виде физического эксперимента, опирающегося на значение постоянной Планка.

Одобрение резолюции по пересмотру Международной системы единиц стало результатом многолетнего плодотворного сотрудничества национальных метрологических институтов и Международного бюро мер и весов (BIPM). Переопределенные единицы измерений откроют новые возможности для развития и внедрения инновационных решений и технологий в науке и на производстве, в повседневной жизни.

Например, более точное измерение температуры поможет усовершенствовать мониторинг и прогнозирование климатических изменений. Определение секунды через атомные часы позволит с высокой точностью определять местоположение объекта на местности. Без измерений нового уровня точности будет невозможным развитие технологий для интернета и мобильной связи, навигационных систем и продвижения умных городов.

"Переход на обновленную Международную систему единиц во всем мире будет постепенным, и в повседневной жизни с 20 мая ничего не изменится. Пока этот вопрос находится на стадии постановки задач и обсуждения в рамках международных и региональных организаций по метрологии, - пояснил директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич. - Но уже можно говорить о том, что появляются средства измерений, которые опираются на иные, более современные подходы. Это в перспективе существенно повлияет и на мировое приборостроение, и на рынок метрологических услуг".

Историческая резолюция одобрена 16 ноября 2018 года странами - участницами 26-й Генеральной конференции мер и весов во Франции, в Версальском Дворце конгрессов. В мероприятии тогда приняли участие метрологи около 100 стран мира, в том числе Беларуси. Значимость резолюции для будущих инноваций подчеркивает и девиз Всемирного дня метрологии (отмечается 20 мая) в этом году - "Международная система единиц. Фундаментально лучше".-0-