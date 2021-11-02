Результаты общественного обсуждения законопроекта по вопросам культуры рассмотрены в парламенте

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Палате представителей состоялось заседание Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, на котором рассмотрены результаты общественного обсуждения проекта закона "Аб змяненні законаў па пытаннях культуры", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Основной закон в сфере культуры претерпевает определенные изменения. Кодекс, по которому мы сегодня работаем, действует практически 5 лет. И мы видим, что отдельные позиции нам необходимо видоизменить, нужно сориентироваться в большей степени на практику применения данных норм. И за это время мы видели, что ряд вопросов возник, особенно касающихся историко-культурного наследия, связанных с вывозом культурных ценностей, в библиотечной сфере и музейном деле. Поэтому мы постарались в проекте Кодекса о культуре данные позиции учесть", - рассказал министр культуры Анатолий Маркевич.

По его словам, общественные обсуждения всегда важны и эффективны. "Очень важный момент, когда люди, работники сферы культуры имеют возможность высказаться по многим позициям. Данные предложения мы безусловно учитываем в проекте Кодекса о культуре, - отметил министр. - Сегодня мы хотим в определенной степени передать полномочия, функции местным органам власти. Потому что при обсуждении этой темы с руководителями областных исполнительных комитетов звучало мнение, что особенно по объектам, которые имеют третью категорию, необходимо в большей степени дать полномочия местным органам власти для того, чтобы они разрабатывали проектно-научную документацию, могли ее согласовывать и вводить своими же комиссиями данные объекты в эксплуатацию. Я считаю, что это очень правильный подход, потому что мы говорим об объектах третьей категории. А их у нас в списке порядка 87%. Тем самым мы работаем над тем, чтобы упростить эту схему и в большей степени вовлечь в хозяйственный оборот данные объекты".

Что касается вывоза культурных ценностей, то в данном направлении также работа проводится с облисполкомами. "Данная функция будет передаваться для рассмотрения управлениям культуры облисполкомов, Минского горисполкома, в части, если данные ценности не являются историко-культурным наследием и не входят в музейные фонды, рассмотрение вопросов вывоза данных ценностей будет находиться в поле зрения местных органов власти. То есть не нужно будет ехать в столицу, в Министерство культуры из регионов. А все вопросы вместе с музеями, специалистами-искусствоведами на местах будут рассматриваться и будут приниматься по ним решения. И мы не теряем время, и по логистике тоже все хорошо складывается, - подчеркнул Анатолий Маркевич. - Уверен, что после обсуждения данного нормативного документа, мы, самое главное, сможем найти те более простые механизмы, которые позволят работу выстраивать более эффективно и более качественно".-0-