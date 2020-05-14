РИКЗ: абитуриентам не придется менять пропуска на ЦТ из-за переноса его сроков

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абитуриентам не придется менять пропуска на ЦТ из-за переноса сроков его проведения. Такая информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний, сообщает БЕЛТА.

"Абитуриентам, которые во время регистрации на ЦТ 2020 года (регистрация завершится 1 июня) получили или получат пропуска до утверждения нового графика проведения централизованного тестирования, обменивать их не понадобится, - рассказали в РИКЗ. - Дополнительная информация будет размещена на сайте после утверждения нового графика ЦТ".

Централизованное тестирование начнется с 25 июня, в то время как ранее оно должно было стартовать 13 июня.-0-

В Беларуси сместят сроки вступительной кампании Централизованное тестирование начнется с 25 июня, в то время как ранее оно должно было стартовать 13 июня.