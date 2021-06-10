РИКЗ назвал русский язык самым востребованным предметом на ЦТ в этом году

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самым востребованным предметом на ЦТ в 2021 году стал русский язык, сообщила сегодня журналистам заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самыми востребованными предметами у нас традиционно выступают русский язык (на него зарегистрировано более 50 тыс. абитуриентов) и математика (свыше 32 тыс. абитуриентов). Лидером среди иностранных языков по традиции стал английский язык. Его планируют сдать более 23 тыс. абитуриентов", - сказала Наталья Вайтехович.

ЦТ по русскому языку и математике будет проходить два дня. "Весь график построен так, чтобы предметы шли с интервалом в один день. Начнется централизованное тестирование 16 июня с белорусского языка, закончится основная сессия 8 июля ЦТ по всемирной истории", - напомнила замдиректора.-0-