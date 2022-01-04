РИКЗ разместил на сайте тестовые репетиционные материалы по трем предметам

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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Республиканского института контроля знаний в разделе "Репетиционное тестирование" размещен банк тестовых материалов по русскому языку, белорусскому языку, математике. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.
Тестовые материалы, размещенные в банке, соответствуют требованиям программ вступительных испытаний разных лет.
Банк тестовых материалов может использоваться учащимися старших классов для самостоятельной работы, а также педагогами учреждений общего среднего образования при организации работы на учебных и факультативных занятиях.-0-