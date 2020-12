Рисунки юных белорусских художников представлены на выставке в Париже

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси во Франции приняло участие в проведении международной выставки детского рисунка We are the World в галерее коммерческого центра Лувра в Париже, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Мероприятие было организовано французской общественной организацией We are the World events под руководством Стефани Гаспар. Тематика выставки - "Экология и охрана окружающей среды".

Среди 400 работ из 15 стран организаторами отобраны и представлены более 100 рисунков юных участников из Беларуси в возрасте от 7 до 17 лет. Многочисленные представители сферы культуры, деятели искусства и посетители выставки отметили высокий уровень творчества участников, а также разнообразие фантазии, образов и интересных техник, в которых творили дети. Выставка привлекла большое внимание французской общественности и СМИ.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения юных художников дипломами и памятными сувенирами.-0-

Фото Посольства Беларуси во Франции