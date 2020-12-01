Родители тяжелобольных детей могут проконсультироваться по правовым вопросам

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начала работать консультационная линия по правовым вопросам для родителей тяжелобольных детей, сообщили БЕЛТА в Белорусском детском хосписе.

Обратившимся предоставят информацию об организациях, оказывающих поддержку в паллиативном уходе для детей, о контактах благотворительных организаций, работающих с детьми с инвалидностью, грантодателей, организаций, помогающих в тяжелой ситуации. Также желающим подскажут, как наладить связь с другими родителями.

Консультировать проживающих в Минске и Минской области будет юрисконсульт проекта Ирина Гамова. В областных центрах оказывать целевую правовую поддержку семьям, воспитывающим тяжелобольных детей, и защищать их интересы будут региональные специалисты по социальной работе. Это специально обученные сотрудники Белорусского детского хосписа. Они разберут каждый отдельный случай и оценят потребности семьи. Вместе с юрисконсультом проекта региональные специалисты составят индивидуальные планы работы.

"Зачастую семьи не знают, какими правами они наделены и на что могут претендовать, родители не имеют доступа к услугам компетентного и независимого юриста для получения своевременной консультации о своих правах, наличии льгот и привилегий, - отметила руководитель проекта Мария Баринова. - Семьи всецело поглощены заботой о больном ребенке, поэтому у них нет ни физических сил, ни времени, чтобы разбираться в действующем законодательстве. Одна из важных задач проекта - донести нормы действующего законодательства до семей, которые нуждаются в нашей помощи, а также максимально привлечь внимание общественности к проблемам таких семей".

Специалисты будут работать с каждой семьей, которая обратится за помощью. Время работы - с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Консультационная линия - это часть проекта международной технической помощи "Выстраивание эффективных механизмов защиты для улучшения положения детей с тяжелыми формами инвалидности и заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни". Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Белорусским детским хосписом в партнерстве с благотворительной организацией HealthProm (Великобритания), а также местными партнерами: просветительским правозащитным учреждением "Офис по правам людей с инвалидностью", Могилевским областным отделением Республиканского общественного объединения "Белорусский детский фонд" и Республиканским общественным объединением родителей недоношенных детей "Рано".-0-