Родительских дней в оздоровительных лагерях этим летом не будет

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом летнем оздоровительном сезоне, как и в прошлом, родителям не разрешат посещать детей непосредственно на территории оздоровительных лагерей. Об этом сообщила сегодня заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"Никаких родительских дней проводиться не будет, родителей в корпуса не допустят", - сказала Алла Малахова. Но добавила, что если родители все же приедут, то смогут встретиться с ребенком у входа в лагерь (в том числе в специальной беседке) на открытом воздухе, но с соблюдением необходимых мер и рекомендаций.

Консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик добавила, что опыт прошлого сезона показал: без родительских дней дети, особенно в круглосуточных лагерях, были более дисциплинированны, временное отсутствие контакта с родителями не шло во вред. И главное - дополнительно снижало риск заноса инфекции. Но, конечно, в каждом случае будет индивидуальный подход к встрече ребенка с мамой или папой.

В лагерях должна обеспечиваться социальная дистанция. В течение первых пяти дней рекомендуется вообще не проводить какие-то мероприятия, чтобы отряды никак между собой не контактировали. Далее на территории самого лагеря можно безопасно проводить мероприятия с участием 2-3 отрядов, а вот выездные экскурсии, посещение кинотеатров и подобные мероприятия санэпидслужба рекомендует ограничить и настаивает, чтобы при организованной транспортировке групп детей в лагеря также соблюдались временные меры в связи с COVID-19.

Состояние здоровья детей будут контролировать ежедневно: с измерением температуры, опросами и т.д. Заболевших будут изолировать. Хотя медики отмечают: ковидом болеет около 10% детей, около 8% - школьники.

Что касается персонала, то при подборе в этом году требования лояльные. Нужно предоставить медсправку о состоянии здоровья и отсутствии контакта первого уровня. Преимущество при приеме на работу будет отдаваться тем, кто уже прошел вакцинацию от COVID-19. Но это в порядке рекомендации. Исключена обязательная самоизоляция в течение 5 дней и безвыездной режим работы, как это было в прошлом году. Но эти меры все же могут применяться по решению руководства лагеря, если будут зафиксированы случаи инфекции.

В целом входной контроль в лагерях будет довольно жестким: проведение бесконтактной термометрии работников, ежедневный опрос о состоянии здоровья, осмотр на наличие признаков ОРВИ.-0-

Фото Егора Павлющика