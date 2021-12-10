10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Родившей в Гродно беженке передали необходимые для нее и малыша вещи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Сегодня идет 33-й день для беженцев на границе. Они находятся в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Беженцев обеспечивают всем необходимым. Активно задействованы в этом волонтеры, в том числе Красного Креста.

"Недостатка ни в чем для них нет: ни в одежде, ни в питании, ни в теплых вещах. С первых дней плотно работаем с Гродненским облисполкомом, общественными объединениями, которые активно помогали в обеспечении этих людей. Сейчас подключились и международные организации", - отметил Дмитрий Шевцов.

Дмитрий Шевцов

Без внимания не остаются и беженцы в учреждениях здравоохранения. Вчера одна из беженок, находящаяся в перинатальном центре в Гродно, стала мамой. Сегодня ей доставили все необходимое.

"Подготовили одежду для нее и малыша, подгузники, белье для роженицы и все, что может понадобиться маме и ребенку", - отметил Дмитрий Шевцов. Он обратил внимание, что оказание помощи ей, а также другим мамам и детям в ТЛЦ продолжат. Сегодня, например, одна из женщин рассказала, что ей необходима соска для малыша, еще пару молодых мам обратились за детским кремом. Нужные вещи будут доставлены волонтерами в течение дня.-0-