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07 мая 2021, 09:00

Роскошь загородной жизни в самом сердце столицы! "Парк Челюскинцев" встречает жильцов новой секции!

Чтобы почувствовать прелести загородной жизни, не обязательно уезжать из Минска. Достаточно купить квартиру в правильном месте! Так сделали жильцы дома №1 ЖК "Парк Челюскинцев".

На днях новоселы первой секции получили ключи от своих квартир. Уже осенью они смогут переехать в один из самых престижных районов города – по условиям экологии, комфорту и транспортной доступности.

Эти характеристики стали определяющими для семьи Сурковых. Муж и жена уверены: здесь понравится их большой семье, потому что рядом находится парк и вся необходимая инфраструктура.

Валентина и Юрий Сурковы с дочерьми
Валентина и Юрий Сурковы с дочерьми

"Мы живем в Первомайском районе давно, он самый зеленый и удобный в городе, поэтому никогда не хотелось его менять. Плюс застройщик предложил воспользоваться условиями акции для многодетных семей. Это здорово, ведь часть сэкономленных денег можно направить на ремонт", - рассказала Валентина.

Для семьи "Парк Челюскинцев" будет удобным еще и потому, что одна из дочерей учится в гимназии-колледже искусств имени Ахремчика, ей будет удобно добираться на занятия. Самую младшую супруги планируют устроить в детский сад, который находится прямо на территории комплекса.

Девочки уже успели оценить детскую площадку. По словам Юрия, их можно отпускать сюда без проблем: покрытие и аттракционы абсолютно безопасные.

Детская площадка прошла первую проверку на прочность
Детская площадка прошла первую проверку на прочность

Супруги тщательно выбирали планировку квартиры: окна одной из комнат выходят на Парк Челюскинцев, еще одной – на тихую улицу Макаенка, поэтому остались довольны.

"Нам очень понравились рендеры, которые предоставил застройщик, и то, что в итоге все в доме соответствует этим рендерам. Признаюсь, это было даже удивительно", - поделился впечатлениями Юрий.

"Наконец-то начали строить дома, в которых важны не только квартиры, а общее пространство для человека", - добавила его жена.

Здесь дышится легко в любое время года!
Здесь дышится легко в любое время года!

ЖК "Парк Челюскинцев" находится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. Именно этот район – Первомайский – занимает первое место в городе по площади зеленых насаждений и по чистоте воздуха.

В нескольких метрах от дома – красивейшие столичные парки – Ботанический сад и Парк Челюскинцев. Это не только более 170 га зеленых прогулочных зон, но и шикарные пейзажи за окном. В этом месте природа – не просто слово, а тысячи необычных цветов, кустарников и деревьев, наслаждаться которыми можно не выходя из дома и не покидая центр города!

На приемке дома всегда ажиотаж
На приемке дома всегда ажиотаж

Дом №1 ЖК "Парк Челюскинцев" - один из самых лучших по расположению вариантов. Он находится в пяти минутах ходьбы от двух станций метро – "Московская" и "Парк Челюскинцев" - и недалеко от проспекта Независимости, но так, чтобы шум городских магистралей не был навязчивым.

Дом №1 – это многосекционный жилой дом с квартирами свободной планировки, панорамными окнами, скоростными и бесшумными лифтами OTIS, доступной средой с безбарьерными входами и велопарковками у каждого подъезда.

Самые лучшие условия – для жильцов ЖК "Парк Челюскинцев"
Самые лучшие условия – для жильцов ЖК "Парк Челюскинцев"

Для владельцев автомобилей есть подземная охраняемая гараж-стоянка в подвальной части здания со шлагбаумом и комнатой круглосуточной охраны. Парковки также расположены по периметру территории всего комплекса.

Клиентка Тамара Колас уверена, что немногие жители Минска могут похвастаться тем, что рядом с домом находится детский сад, игровые и спортивные площадки, а в самом доме – подземный паркинг. Она уже построила по соседству жилье для дочери – в ЖК Vogue - а недавно получила ключи от своей трехкомнатной квартиры. Именно потому, что родным понравилось в соседнем жилом комплексе, Тамара решила сменить старое жилье на новое в ЖК "Парк Челюскинцев".

Клиентка Тамара Колас
Клиентка Тамара Колас

"Мы живем на улице Макаенка, район очень нравится. Рядом метро, парк, поликлиника. Здесь очень необычные для центра города пейзажи – красиво, чисто, зелено", - поделилась впечатлениями женщина.

Она очень любит гулять, поэтому выбирала дом поближе к зеленой зоне. Из окон ее квартиры можно любоваться сочными пейзажами Парка Челюскинцев.

"В нашем подъезде будет по три квартиры на площадке. Можно будет подружиться с соседями и жить как одна семья", - предположила Надежда.

И хотя женщине очень нравятся просторные холлы и большие лифты, на уже сейчас мечтает о том, как вместе с соседями добавит уюта на своем этаже – посадит цветы в горшках и развесит картины. В таком месте хочется творить!

Для жителей мегаполиса важна не только транспортная доступность, но и разумная удаленность комплекса от важных городских объектов и в этом смысле ЖК "Парк Челюскинцев" - идеальное место!

Идеальное место в плане экологии
Идеальное место в плане экологии

На территории запроектирован детский сад на 90 мест, игровые и спортивные площадки, неподалеку есть школы и гимназии, поликлиники и Первая городская больница, спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

Все, что нужно – в пешей доступности!
Все, что нужно – в пешей доступности!

В одной остановке метро от новостроек находится крупнейший в регионе торгово-развлекательный центр Dana Mall c кинотеатром, детским научно-познавательным центром и одним из самых больших фудкортов Беларуси.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Купить квартиру в готовых домах жилого комплекса "Парк Челюскинцев" можно и в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Слоним, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

ЖК "Парк Челюскинцев" - новый стиль жизни современного города!

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