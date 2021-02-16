Россия намерена продолжить использование двух военных объектов в Беларуси

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия намерена продолжить использование двух своих военных объектов в Беларуси, расположенных в Вилейке и Барановичах. Проекты соответствующих белорусско-российских межправительственных протоколов, одобренные распоряжениями правительства РФ, опубликованы сегодня на российском официальном интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.

Одним распоряжением одобрен представленный Минобороны России, согласованный в МИД РФ, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно согласованный с белорусской стороной проект межправительственного белорусско-российского протокола о продлении действия соглашения между правительствами Беларуси и России о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, расположенной на территории Беларуси, от 6 января 1995 года.

Вторым распоряжением одобрен представленный Минобороны России, согласованный в МИД РФ, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно согласованный с белорусской стороной проект межправительственного белорусско-российского протокола о продлении действия соглашения между правительствами Беларуси и России о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении, расположенного на территории Беларуси, от 6 января 1995 года.

Согласно проектам протоколов, действие соглашений об использовании и содержании данных российских военных объектов будет продлено на 25 лет с возможностью дальнейшего автоматического продления на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон за один год не уведомит другую сторону о намерении прекратить действие соглашений.-0-