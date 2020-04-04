Россия окажет содействие в возвращении белорусов из Дели домой

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская сторона окажет содействие в возвращении белорусов из Дели домой и оплатит их перелет в Минск на борту самолета "Белавиа". Об этом сообщил журналистам посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В результате пандемии коронавируса многие страны вводят ограничительные меры на передвижение граждан, в том числе воздушным транспортом. В подобных случаях вопросы возвращения граждан на родину решаются на государственном уровне. Российская сторона оплатит возвращение белорусов из Дели в Минск на борту самолета "Белавиа", - сказал посол.

Он уточнил, что специальным рейсом в Беларусь должны вернуться 107 человек. В настоящее время оформляются электронные билеты. "Белавиа" запросила необходимые разрешения на пролет над территорией ряда государств. Остается дождаться разрешения индийских авиационных властей.

Вылет из Дели запланирован на 14.00 5 апреля.

По словам посла, ситуация с коронавирусом заставила многих людей, которые оказались вдали от дома, предпринимать усилия, чтобы вернуться на родину. Это касается и российских граждан, которые были на отдыхе, по служебным или личным делам в десятках стран по всему миру. Меры, которые приняла Россия для борьбы с распространением коронавируса, стали во многом причиной того, что часть граждан, которые, возможно, и не планировали так быстро возвращаться, прибыли домой, чтобы выполнить требования властей.

Как пояснил Дмитрий Мезенцев, часть граждан Беларуси не сумела воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков, потому что порой и мест не хватало или случался форс-мажор во взаимодействии с туроператорами.

"Готовность российской стороны поддерживать запросы белорусских партнеров, коллег обязательно находит ответную реакцию с белорусской стороны", - отметил российский дипломат.-0-