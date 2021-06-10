Россия пока не планирует открывать наземную границу с Беларусью - посол

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия пока не планирует открывать наземную границу с Беларусью. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам посла, возобновление свободного пересечения границы между Беларусью и Россией наземным транспортом будет зависеть от изменения эпидемиологической обстановки. В России пока фиксируется значительное число случаев заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому открывать границу с Беларусью не планируется. "Все будет происходить исходя из эпидемиологической ситуации, которая складывается в России и Беларуси", - сказал Евгений Лукьянов. По его словам, пока не планируется отменять постановление российского правительства, которое разрешает пересечение границы только в конкретных случаях.

Он также рассказал, что открытие белорусско-российских границ обсуждалось на недавней встрече в Минске премьер-министров двух стран, где Михаил Мишустин пояснял, что подписание проекта распоряжения о послаблениях будет зависеть от решения главного государственного санитарного врача России. В то же время посол отметил увеличение количества железнодорожных рейсов между странами.-0-