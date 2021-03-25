25 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия разрешила авиасообщение между Минском и Калининградом. Об этом говорится в принятом сегодня решении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции при правительстве РФ, сообщает БЕЛТА.

"Принято решение об увеличении с 1 апреля количества регулярных рейсов с Кубой (до семи рейсов в неделю по маршруту Москва - Варадеро) и Беларусью (один рейс в неделю по маршруту Калининград - Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, решения по которым были приняты правительством ранее)", - говорится в сообщении штаба.

Российская сторона объявила также о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва - Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва - Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва - Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва - Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва - Коломбо один раз в неделю). С 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне три раза в неделю, Москва - Берлин - Москва пять раз в неделю и Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва три раза в неделю.

"Также оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - отмечается в сообщении. Будет увеличено и количество рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, решения по которым были приняты ранее, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Оперативный штаб напомнил о необходимости иностранным гражданам иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полета в Россию, и соблюдать иные санитарно-эпидемиологические меры, установленные в Российской Федерации.-0-