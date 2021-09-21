Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью и возобновляет его с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Такое решение ранее принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

Таким образом, воздушное сообщение между Россией и Беларусью, временно ограниченное в связи с распространением коронавируса, будет восстановлено в полном объеме.

В июне Россия увеличила число регулярных рейсов в авиасообщении с Беларусью до 10 в неделю. С 1 августа Российская Федерация удвоила количество рейсов из Москвы в Минск, а также увеличила их число из Сочи и Краснодара.

Что касается других зарубежных направлений, в Ирак самолеты будут летать по маршруту Москва - Багдад два раза в неделю, в Испанию будет осуществляться по четыре рейса в неделю из Москвы в Мадрид и Барселону, а также по два раза в неделю в Малагу и Аликанте. В Кению самолеты будут летать из Москвы в Найроби дважды в неделю, а в Словакию будет четыре рейса в неделю по маршруту Москва - Братислава и два рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Братиславу.

Ранее Россия уже возобновила авиасообщение с 53 странами. При этом приостановка авиасообщения с Танзанией продлена до 1 октября в связи с эпидситуацией в стране.-0-