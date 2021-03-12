Россия заинтересована в белорусском опыте подготовки специалистов для органов по ЧС

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С организацией подготовки специалистов для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси ознакомились сегодня представители Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, посетив Университет гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

"Гостям рассказали об основных исторических этапах становления спасательного вуза Беларуси, продемонстрировали техническую оснащенность специализированных аудиторий и лабораторий, а также программные продукты, разработанные в УГЗ и используемые в образовательном процессе. Кроме того, коллеги из России побывали на тренировочном огневом полигоне контейнерного типа для подготовки газодымозащитников, а также посетили практические занятия по альпинистской подготовке", - рассказал Андрей Садовский.

Во время визита состоялась встреча начальника университета МЧС Беларуси Ивана Полеводы с руководителем Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александром Бондаром. В центре внимания - обмен опытом в сфере подготовки кадров для аварийно-спасательных служб, разработка и внедрение технологий и программного обеспечения для образовательных программ и процессов подготовки кадров для подразделений МЧС.

Делегация МЧС России прибыла в Беларусь накануне. С коллегами пообщался заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц. Специалисты из России побывали в Образовательном центре безопасности жизнедеятельности МЧС, посетили выставку аварийно-спасательного оборудования и боевой одежды пожарного-спасателя белорусского производства и Музей пожарного и аварийно-спасательного дела.

Взаимодействие между МЧС Беларуси и России в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций носит устойчивый и многогранный характер. Помимо реализации двусторонних соглашений в указанной сфере, осуществляются многочисленные контакты на уровнях как органов государственного управления, так и регионов, развивается многостороннее сотрудничество в рамках международных организаций и формирований.-0-