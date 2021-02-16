Российская авиакомпания "Азимут" начала летать из Ростова-на-Дону в Минск

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания "Азимут" сегодня совершила первый рейс по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Ростов-на-Дону, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Полеты будут выполняться один раз в неделю по вторникам из аэропорта Платов. Вылет из Ростова-на-Дону - в 14.20, посадка в Минске - в 16.55. Обратный рейс вылетает из Минска в 17.55 и прибывает в Ростов-на-Дону в 20.10. Для каждого аэропорта указано местное время. "К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений", - отметили в пресс-службе.

Регистрация на рейс на Ростов-на-Дону

Первому пассажиру рейса Минск - Ростов-на-Дону, которого определили заранее в системе бронирования, представитель авиакомпании "Азимут" по традиции вручил подарок - сертификат на бесплатный перелет (туда/обратно) на два лица по маршрутной сети авиакомпании. К поздравлению также присоединился и Национальный аэропорт Минск: генеральный директор Вячеслав Хоронеко подарил особому пассажиру сувениры от минского аэропорта, а также сертификат на однократное обслуживание в VIP-зале.

"С радостью встречаем первых пассажиров и поздравляем авиакомпанию "Азимут" с расширением маршрутной сети и открытием полетной программы в Минск. Пассажиры смогут использовать трансферные возможности нашего аэропорта и продолжить путешествие на регулярных рейсах из Минска в Европу, Азию и страны СНГ. Уверен, наше дальнейшее сотрудничество и взаимодействие будут достаточно плодотворными и успешными", - отметил Вячеслав Хоронеко.-0-

В Национальном аэропорту Минск

Во время прибытия рейса из Ростов-на-Дону в Минск

Генеральный директор РУП "Национальный аэропорт Минск" Вячеслав Хоронеко приветствует капитана воздушного судна Александра Бурлаченко

Капитана воздушного судна Александра Бурлаченко встречают хлебом-солью

Генеральный директор РУП "Национальный аэропорт Минск" Вячеслав Хоронеко поздравляет первого пассажира Михаила Островского

Первый пассажир рейса Михаил Островский

Фото Рамиля Насибулина