Российский эксперт: Беларусь остановила продвижение Западом технологий цветных революций в мире

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь остановила продвижение Западом технологий цветных революций в мире. Такое мнение высказал директор международного аналитического центра Rethinking Russia, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков во время сегодняшнего круглого стола в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь в прошлом году сумела стать таким крепким орешком, о которую споткнулась технология цветных революций, - сказал эксперт. - Цветная революция не сложилась в Беларуси, и я думаю, что можно даже говорить об окончании эпохи этого понятия, которое в последние 20 лет разрывало шаблоны, по крайней мере на постсоветском пространстве, хотя и не только на нем. И в этом плане достаточно симптоматично, что администрация Байдена (Президента США. - Прим. БЕЛТА) начала свою внешнеполитическую линию с высказывания о том, что Америка больше не будет, по крайней мере на словах, делать ставку на силовое продвижение демократии. Я думаю, что ситуация в Беларуси сыграла здесь не последнюю роль, конечно".

Александр Коньков считает, что, несмотря на разного роды ярлыки, Президент Беларуси Александр Лукашенко как политик находится в мировом тренде. "Посмотрите на тех политиков, которые сейчас востребованы в мире: мир все время требует чего-то нового, искреннего", - указал он. "То есть это поиск такого плана новой простоты в общении с избирателем, но в Беларуси такого рода общение уже на протяжении многих лет", - подчеркнул эксперт.

"Александр Лукашенко намного искреннее, намного понятнее, нежели те популисты новой волны, которые возникают на Западе. В этом смысле мне кажется, это такой политик, за которым мир еще последит", - констатировал Александр Коньков.-0-