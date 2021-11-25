Российский политолог: информационно открыты только те государства, которым нечего скрывать

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно открыты только те государства, которым нечего скрывать. Об этом заявил журналистам профессор МГУ им. М.В.Ломоносова политолог Андрей Манойло, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе. Он принимает участие в IX Международной научно-практической конференции по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь надо отметить работу на контрасте, когда с польской стороны мигрантов поливали водометами, травили газом, а с белорусской стороны их обеспечивают питанием, пытаясь создать минимально приемлемые нормальные бытовые условия. И видно, кто действительно заботится о людях, а кто использует их в конъюнктурных политических целях. То же самое видно в освещении этого инцидента с белорусской стороны и со стороны целого ряда западных СМИ", - сказал Андрей Манойло.

Политолог подчеркнул, что белорусские власти проводят политику полной открытости. "То есть СМИ не ограничивали, они имели возможность оказаться в месте, где происходят эти процессы, взять интервью у мигрантов, снять любые картинки. И это стало очень выигрышным на международной арене для белорусского руководства и имиджа Беларуси. Потому что информационно открыты только те, кому нечего скрывать. С западной стороны все было совершенно по-другому, потому что там была жесткая цензура и те, кто организовал эту провокацию, очень боялись, что даже западные СМИ, даже неативно относящиеся к Беларуси и России, попав в зону этого инцидента, вдруг снимут что-нибудь не то", - добавил он.

Институт национальной безопасности Беларуси совместно с Комитетом государственной безопасности проводят 25-26 ноября IX Международную научно-практическую конференцию по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", приуроченную к 75-летию института.-0-