Российский политолог: к властям Польши очень плохо относятся и в НАТО, и в Евросоюзе

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К властям Польши очень плохо относятся и в руководстве НАТО, и в руководстве Евросоюза. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Там ненавидят поляков. Но они понимают, что это геополитически необходимо, - сказал Сергей Марков. - В Польше находятся ультранационалисты, притом проамериканские и русофобские, поэтому с ними конфликт".

По словам политолога, поляки ко всем нациям относятся очень плохо, "потому что они националисты". "Они поэтому ненавидят мигрантов и готовы топтать детей сапогами своего спецназа", - добавил он.-0-