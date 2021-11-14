Российский политолог: Варшава заинтересована в привлечении сил НАТО к решению миграционного кризиса

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Варшава заинтересована в привлечении сил НАТО к решению миграционного кризиса. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев, сообщает БЕЛТА.

По его словам, Варшава не заинтересована в урегулировании миграционного кризиса. "Поляки могут это использовать, например, для того, чтобы обосновать увеличение американского военного присутствия в Польше. Они в принципе в эту сторону и "качают". Потому что они такие "бравые солдаты", но хотят, чтобы у них за спиной постоянно были бы американцы", - сказал Сергеев Михеев.

Политолог отметил, что поляки пытаются создать ситуацию, при которой появились бы аргументы для постоянного присутствия американцев на границе с Беларусью. "Они пытаются это сделать. Им выгодно представлять эту ситуацию такой, будто бы война началась, а доблестные поляки грудью встали на защиту Европы. За это Европа им должна. Это собственно то, как они жили все эти 30 лет", - подчеркнул он.-0-