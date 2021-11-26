Российский сенатор: Польша искусственно создает кризис с беженцами на границе

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша искусственно создает кризис с беженцами на границе. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, сообщает БЕЛТА.

"Сознание польской политической элиты таково, что Польша должна быть все время жертвой и объектом нападения. И вот наконец-то они дождались повода и теперь его максимально раскручивают. И тем самым еще пытаются снивелировать некоторые свои конфликты с ЕС в юридической сфере и ряде других", - сказал Алексей Пушков.

Сенатор уверен: ситуация на белорусско-польской границе - искусственный кризис, "вызванный специфическими потребностями Польши и неадекватной реакцией ЕС на гораздо более широкую проблему миграции, с которой сталкивается Европа".-0-