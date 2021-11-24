Российский журналист: жесткое отношение Польши к беженцам - это принципиальная позиция

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жесткое отношение Польши к беженцам - это принципиальная позиция. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека журналист Кирилл Вышинский, сообщает БЕЛТА.

По его словам, на границе рядом с российскими и белорусскими журналистами работают и зарубежные СМИ, которые могут на месте оценить ситуацию. "Вы можете сравнивать - с той стороны вообще ничего. Там информационный вакуум. Там наших коллег арестовывают, штрафуют, им грозят чуть ли не тюремные сроки", - сказал Кирилл Вышинский.

Поляки поступают достаточно жестко по отношению к беженцам. "И, на мой взгляд, для них это просто принципиальная позиция. Причем принципиальная позиция не только по отношению к мигрантам на границе с Беларусью, а к мигрантам вообще", - отметил журналист.

Кирилл Вышинский напомнил: на белорусско-польской границе находится не более 2-3 тыс. человек. "Они находятся там практически месяц. И поляки из этого устроили военные учения, скопили там силы армии, нагнали народу, ужасы нагоняют каждый день. В общем-то, понятно, что для них это показательная история", - дополнил он.-0-