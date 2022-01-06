Рождество Иисуса Христа: почему Богу нашлось место лишь в пещере?

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно 7 января православные верующие чествуют великий праздник – Рождество Христово. Сегодня у многих он ассоциируется с Санта-Клаусом в оленьей упряжке, Рождественским вертепом и яркими открытками с необычной звездой в небе. Но, к сожалению, не все знают, что на самом деле происходило в тот момент, когда Бог родился в этом мире. И, собственно, почему святое семейство было вынуждено ютиться в хлеву.

Путь из Назарета в Вифлеем

Как известно из текстов Евангелия от Луки, Христос родился после повеления кесаря Августа сделать перепись населения. Именно по этой причине Дева Мария и Иосиф Обручник двинулись в путь из Назарета, где проживали до этого, в Вифлеем. Ведь по правилам семья должна была записаться именно в том городе, откуда брал начало их род.

Нужно отметить, что место рождения Христа крайне важно, поскольку все иудеи ожидали исполнения мессианского предсказания пророка Михея, гласившего, что Спаситель будет непременно потомком царя Давида и родится в его родном городе Вифлееме.

Пещера вместо царских чертогов

Пресвятая Богородица с праведным Иосифом были вынуждены остановиться в загоне для скота, поскольку гостиницы были переполнены. Разместиться в общей комнате они не могли – Мария должна была вот-вот родить. Так, их временным пристанищем стала пещера (вертеп), в которой, по всей видимости, оставляли своих ослов, верблюдов и других животных постояльцы.

Новорожденный Богомладенец был положен в ясли – кормушку для животных.

Как сейчас выглядит то место, где родился Христос?

На том месте, где по Церковному Преданию родился Господь, сейчас располагается Вифлеемский храм. Он состоит из Пещеры (или Вертепа) Рождества и располагающейся над ней церкви.

Несмотря на древнее происхождение Пещеры Рождества, ее современный вид сложился примерно к XII веку. В 1717 году место, где родился Спаситель, было отмечено серебряной звездой. В центре звезды имеется отверстие, позволяющее увидеть поверхность природного скального ложа под ней. На звезде латинская надпись "Здесь у Девы Марии родился Иисус Христос".

Что касается церкви Рождества Христова, то она является самым древним храмом в Палестине, который хоть и с перестройками, но сохранился в целости до наших дней. Богослужения в нем практически без перерыва совершаются еще с ранневизантийской эпохи.

Существует устное предание, записанное в 836 году на Иерусалимском церковном соборе. Оно гласит, что в VII веке персы разрушили все храмы Палестины, не тронув лишь эту Вифлеемскую церковь. Рука завоевателей дрогнула в тот момент, когда они увидели одну из мозаик храма. На ней была сцена поклонения восточных волхвов, пришедших с дарами к Младенцу Христу. Персы узнали в них своих соотечественников и не тронули храм из уважения к ним.

Все сочли Его чужим…

Рассуждая о рождения Мессии, митрополит Антоний Сурожский писал: "Бог, во Христе, явился нам небывалым и непостижимым образом. Языческие народы могли себе представить Бога великого, Бога небесного, как бы воплощающего все великое, величественное, дивное, о чем человек может мечтать на земле. Но только Бог мог открыться человеку, каким Он открылся в воплощении Христовом: Бог стал одним из нас. Но не в славе, а в немощи; беспомощным и обездоленным; уязвимым и как будто побежденным; презренным для всех, кто верит только в силу и в земное величие. В эту первую ночь, когда Бог стал человеком, когда Самый Живой Бог обитал плотью среди нас на земле, Он приобщился к самой тяжелой человеческой обездоленности. Никто не принял Его Мать под кров свой; все сочли Его чужим, все отослали Его на далекий, бесконечный путь, который простирался перед странниками без крова и без привета. И они пошли – и в эту первую ночь Христос приобщился всем тем, которые из века в век проходят через жизнь и телесно, и духовно отброшенными, презренными, нежеланными, исключенными из человеческого общества. А таких людей в истории человечества – несметное количество. И по сей день – увы! – в больших городах и на просторах земных сколько таких людей, которым некуда пойти, которых никто не ждет, о которых никто не воздыхает, которым никто не готов открыть свой дом, потому что они чужие или потому что страшно приобщиться судьбе людей, обездоленных не только несчастьем, но человеческой злобой: ставших чужими, потому что люди, другие люди из своего сердца и из своей судьбы их исключили. Одиночество – страшное, жгучее, убийственное одиночество, которое снедает сердца стольких людей, было долей Пречистой Девы Богородицы, Иосифа Обручника и только что родившегося Христа. Он был чужой, никем не желанный, исключенный и выброшенный. Это – начало пути Его; и на этом пути Он приобщился, как я сказал, всем, кто так живет и в наше время, чужим среди людей, которые должны быть для них братьями; презренны они, побеждены – подлостью, трусостью и злобой человеческой. Уязвимы они по хрупкости своей, по беззащитности своей. Наше дело, христиан, увидеть в них образ Того Бога, Которого мы благоговейно сегодня чтим, и таких принять, как мы приняли бы теперь Христа, если бы Он явился перед нами обездоленным, уязвимым, беспомощным, презренным, ненавидимым, гонимым..."

Итак… Более 2000 лет тому назад Господу нашлось место лишь в пещере, где находили пристанище животные. Найдется ли Ему место сегодня в наших сердцах?..

Фото из открытых источников

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ