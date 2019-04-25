Рожко: одна из задач здравоохранения - минимизировать медицинские последствия аварии на ЧАЭС

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из задач здравоохранения в Беларуси - минимизация медицинских последствий аварии на ЧАЭС, заявил журналистам в пресс-центре БЕЛТА директор Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Александр Рожко.

"Задача минимизировать медицинские последствия аварии на ЧАЭС сегодня успешно выполняется благодаря тем мероприятиям, которые были приняты в системе здравоохранения. В первую очередь это достигается за счет диспансеризации. У нас ежегодно ею охвачено около 96-97% взрослого пострадавшего населения, дети - на 100%", - сказал он.

Как добавил главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Владимир Караник, развитие ядерной медицины в стране не стоит на месте. "В декабре 2017 года в онкодиспансере был введен в эксплуатацию новый радиологический корпус, на базе которого функционирует крупнейшее в Европе отделение ядерной медицины на 20 активных коек. Главными при проектировании и строительстве этого корпуса были вопросы безопасности окружающей среды, персонала, пациентов. И это реализовано в полном объеме - там применены самые современные системы безопасности и жизнеобеспечения", - отметил он.

Кроме того, это открывает большие перспективы для развития ядерной медицины в стране. "Традиционно у нас большой опыт лечения пациентов, страдающих раком щитовидной железы - это лечение радиоактивным йодом. Мы ставим перед собой цели по расширению диагностических, лечебных возможностей, спектра тех заболеваний, которые мы сможем лечить с помощью открытых источников ионизирующего излучения. Очень большое развитие получила и дистанционная лучевая терапия. Современная лучевая терапия позволяет улучшить лечение онкопациентов в целом на 10%, а, учитывая цифры заболеваемости, это тысячи спасенных жизней", - подчеркнул Владимир Караник.

По его словам, ведется активная работа по вводу в эксплуатацию еще одного корпуса онкодиспансера. "Там будет размещен большой парк диагностического и радиологического оборудования. Речь идет о 3 компьютерных томографах, 4 линейных ускорителях, что позволит обеспечить доступность такой высокотехнологической лечебной помощи не только для населения Минска, но и близлежащих регионов", - рассказал главврач.-0-

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