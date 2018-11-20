В Минске определили победителей 95-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"

Вторник - это фактически начало недели, а для тысяч участников игры " "Удача в придачу!" каждую неделю этот день становится еще и началом нового, счастливого, этапа жизни, в котором они - обладатели денежных призов, автомобиля или даже квартиры в Минске! В феврале игре от "Евроопт" исполнится уже три года, и за это время она приобрела необычайный масштаб и популярность среди жителей нашей страны, став по-настоящему народной. Всего за это время разыграно около 2,5 млн призов!

Сегодня новость о своей победе получили еще более 20 000 счастливчиков - участников 95-го тура! Розыгрыш призов состоялся в столичном "Е-сити" на улице Денисовской, 8, где расположена студия игры "Удача в придачу!", и транслировался в прямом эфире ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Яркая праздничная атмосфера, звездные гости и главная интрига - кому достанутся суперпризы? Все это не отпускало зрителей от экранов и мониторов на протяжении целого часа, начиная с 18.20. А самые азартные даже специально заглянули в это время в "Е-сити", чтобы своими глазами увидеть, как известные персоны будут определять победителей.

Розыгрыш завершен, а все призы нашли своих обладателей! Кому сегодня предстоит праздновать судьбоносные перемены в жизни, пить валерьянку и не спать от радости всю ночь? Кто в четверг получит ключи от новеньких внедорожников и столичной квартиры в Минске? Читайте в этом репортаже!

Кстати, приятный бонус: налоги за суперпризы победителям платить не придется, это уже сделал "Евроопт".

"БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ"

Название этой песни популярной белорусской певицы Ольги Плотниковой сегодня стало настоящим пророчеством сразу для двух победителей 95-го тура игры "Удача в придачу!" , выигрышные коды которых звезда определила лично.

Главным героем розыгрыша стал Андрей Шаркевич, индивидуальный предприниматель из Гомеля, для которого покупки, совершенные на прошлой неделе, сегодня обернулись просторной квартирой в столичной новостройке. Известная радио- и телеведущая, певица Ольга Плотникова шар за шаром вытянула из лототрона цифры счастливого игрового кода Андрея Васильевича, а затем поздравила его вместе с ведущими игры во время звонка в прямом эфире!

"Я потерял дар речи! – признался победитель, услышав невероятную новость о своей победе. – Просто не верится! Ура-а-а!"

Сходить в магазин - и "вернуться" с ключами от квартиры в Минске! Это действительно невероятное везение! Которое, впрочем, доступно каждому участнику игры "Удача в придачу!". Просторная квартира, которую выиграл Андрей Шаркевич, находится в столичной новостройке по адресу ул. Академика Карского, 8.

В микрорайоне Сухарево есть все необходимое для комфортной и счастливой жизни современного горожанина: тут и поликлиника, и школы с детскими садами, и современный спортивный комплекс. И, конечно, гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. Кстати, стоимость квартиры превышает 118 000 рублей, так что даже если победитель сам не решится сменить прописку, жилье всегда можно сдать в аренду или выгодно продать. Осталось только определиться!

Также рука очаровательной и талантливой Ольги Плотниковой сегодня стала удачной для Алины Дубновицкой из деревни Кострица Борисовского района Минской области, учительницы, которая сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Этой покупательнице достался внедорожник "Джили Эмгранд", мощный и практичный, с автоматической коробкой передач и стоимостью почти 35 000 рублей. Машина отлично подойдет как для поездок по городу, так и для загородных прогулок. Таких белоснежных внедорожников "Джили Эмгранд" сегодня было разыграно пять!

"Я вас слышу и вижу с самого начала! – эмоции у победительницы, когда она ответила на звонок из студии игры в прямом эфире, просто зашкаливали. – Только что я выиграла автомобиль, кричу на весь дом! Предчувствие было уже с утра! Ура-а-а!"

ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ - К ПОБЕДИТЕЛЮ

Именно так можно назвать традицию, которая заведена в игре "Удача в придачу!", - каждый тур один из суперпризов разыгрывает победитель прошлых туров. Сегодня место у лототрона занял Николай Шпаковский, в минувший вторник выигравший квартиру от "Евроопт". Главный счастливчик 94-го тура определил игровой код покупателя, которому достался новенький "Джили Эмгранд".

Удача улыбнулась Виктории Романчик из поселка Гатово Минского района, которая работает медсестрой, а на данный момент находится в декретном отпуске. У этой счастливицы в финале розыгрыша суперприза было 8 игровых кодов из 10 – и удача выбрала именно ее! Правило "больше кодов – больше шансов" сработало безупречно!

"Ура-а-а!" – так отреагировала молодая мама на новость о выигрыше семейного внедорожника и счастливо рассмеялась. Без сомнений, практичный и комфортный автомобиль ей очень пригодится для поездок с малышом! Немного позже удалось дозвониться Виктории по видеосвязи. "Я даже и забыла, что у меня эти игровые коды есть... – призналась она. – Уже все позвонили, поздравили! Все-таки надо верить в удачу!"

ПОВОД СОБРАТЬ ДРУЗЕЙ!

Сразу два автомобиля разыграл певец и композитор Евгений Курасов, у которого 22 ноября состоится концерт под названием "Соберем друзей". А внедорожники, которые сегодня разыграл артист, без всяких сомнений, станут отличным поводом собрать друзей для победителей! Чтобы отпраздновать свой выигрыш!

Первый автомобиль из рук Евгения Курасова достался Татьяне Свентицкой из города Лиды Гродненской области, продавцу и мастеру по шугарингу, которая сейчас находится в декретном отпуске.

Радостную новость о своей победе Татьяна встретила вместе с маленькой дочкой. "Я не верю!" – призналась молодая мама с улыбкой во время видеозвонка из студии игры. И ее эмоции легко понять. Но, как бы там ни было, факт остается фактом, удача выбрала Татьяну, а значит, новенький автомобиль отныне принадлежит именно ей! "Права у меня есть, так что на машине буду ездить я, - рассказала победительница. – Первым делом поеду в "Евроопт"!"

Второй внедорожник "Джили Эмгранд" отныне принадлежит Евгении Лойко из городского поселка Красносельский Волковысского района Гродненской области, которая работает на предприятии "Красносельскстройматериалы".

"Конечно, игру "Удача в придачу!" я знаю! Наверное, я что-то выиграла, раз вы мне позвонили?" – затаив дыхание, с надеждой спросила Евгения, ответив на звонок из студии игры. А услышав, что ей достался автомобиль, радостно рассмеялась, и закричала: "Ура-а-а!"

"Сын идет в армию, так что сегодня была немного не в настроении, а тут такая новость!" – призналась победительница. Евгения рассказала, что прав у нее нет. "Но что-то мне подсказывает, что пора идти получать!" - с улыбкой добавила счастливица.

УДАЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Актер, продюсер и художественный руководитель Современного художественного театра Владимир Ушаков, режиссер многих известных театральных постановок, сегодня, вытянув семь шаров из лототрона, став автором счастливого поворота в жизненном сценарии Александры Гашинской, пенсионерки из города Жодино Минской области.

Свою победу Александра Михайловна встретила в кругу семьи! "Мы с мужем в "Удача в придачу!" играем давно и верили, что выиграем когда-нибудь!" - призналась победительница во время видеозвонка в прямом эфире.

ТЫСЯЧИ РАДОСТНЫХ ВЕСТОЧЕК!

Также сегодня были разыграны более 20 000 денежных призов от "Евроопт", и сообщения о выигрыше этим ноябрьским вечером подняли настроение участникам игры по всей стране!

Ну и какой же праздник без музыки? Розыгрыш суперпризов сегодня завершило выступление Ольги Плотниковой, а розыгрыш денежных призов - Евгения Курасова.

Всего за час все призы 95-го тура игры "Удача в придачу!" нашли своих обладателей. С учетом сегодняшнего розыгрыша за время игры ее участники выиграли 75 квартир в столице и 306 автомобилей, а также сотни тысяч других призов от "Евроопт"!

СЛЕДУЮЩИЙ РОЗЫГРЫШ - 27 НОЯБРЯ!

А уже ровно через неделю эти цифры станут еще больше! В понедельник, 19 ноября, стартовал 96-й тур игры, а это значит, что все игровые коды, полученные за покупки на этой неделе, будут во вторник, 27 ноября, участвовать в розыгрыше еще одной квартиры в Минске, 5 автомобилей "Джили Эмгранд" и более 20 000 денежных призов!

Правила игры "Удача в придачу!" просты, а выиграть может каждый! Совершайте нужные вам покупки в ближайших магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", заказывайте товары с бесплатной доставкой на дом в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл". Не забудьте забросить в корзинку хотя бы один "товар удачи" и использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. И все - вы в игре и заряжены на победу!

Тем более что на этой неделе есть еще как минимум два веских аргумента, чтобы заглянуть в "Евроопт"! Так, с 19 по 25 ноября во всех магазинах "Евроопт" покупателей ждут очень привлекательные цены на рыбу и морепродукты! А в пятницу, 23 ноября, все гипермаркеты "Евроопт" организуют "Пятницу черных цен" с невероятными скидками до 60% на более чем 500 товаров!

Отличная возможность приобрести нужные товары со скидкой - и в придачу получить шанс выиграть деньги, автомобиль или квартиру в Минске! Совершайте покупки с выгодой - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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