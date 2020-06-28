Руководитель "Виккру": наша сила - в исторической памяти

28 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пока мы помним прошлое и подвиг предков, мы будем жить в спокойной стране. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился историк, руководитель историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко.

"Мы не должны забывать о том прочном фундаменте, который создали для нас предыдущие поколения, - сказал Николай Борисенко. - Они подарили нам мирное небо, возможность быть счастливыми, расти и развиваться. Они отстраивали разрушенные города, заново налаживали производства. В исторической памяти - наша сила. Потому что если забыть, можно потерять связь между поколениями. А потом перепишут историю, перевернут отдельные факты. Ведь история учит нас, что самый лучший способ решения вопроса - мирный. Без войн, революций и кровопролитий. Мы живем в стабильном и спокойном государстве. И следующим поколениям должны предать такую же спокойную и мирную Беларусь".

Как отметил руководитель клуба "Виккру", любая революция страшна своими последствиями. "Любой переворот - это всегда отрицание того, чего успело достичь государство. Это отрицание истории, памяти, достижений и опыта. Но нельзя построить что-то прочное, не имея фундамента. Это касается и государственности. Потому что история не прощает забвения", - заключил он.-0-