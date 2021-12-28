Руководители госорганов проведут в январе личные приемы граждан в Совмине

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители государственных органов проведут в январе в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель проведет прием граждан 12 января, министр юстиции Сергей Хоменко - 14 января, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко - 19 января.

Личный прием граждан министром иностранных дел Владимиром Макеем запланирован на 21 января, министром связи и информатизации Константином Шульганом - 26 января, председателем Государственного комитета по стандартизации Валентином Татарицким - 28 января.

В пресс-службе правительства напомнили, что личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

Приемы проводятся с 10.00 по адресу: г.Минск, ул.Советская, 9, ком.103. Контактные телефоны: (8017) 222 65 09, (8017) 222 63 69.-0-