Руководители госорганов проведут в мае приемы граждан в Совмине

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в мае личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко проведет личный прием 5 мая, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - 7 мая, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус - 12 мая.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель встретится с гражданами 14 мая, министр юстиции Олег Слижевский - 19 мая, министр иностранных дел Владимир Макей - 21 мая.

На 26 мая запланирован прием граждан у министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи, на 28 мая - у министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса. Приемы проходят с 10.00 по адресу: г.Минск, ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 222-65-09, 222-63-69.-0-