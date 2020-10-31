Руководители госорганов проведут в ноябре приемы граждан в Совмине

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в ноябре личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков проведет прием граждан 4 ноября.

На 6 ноября запланирована встреча с гражданами министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, на 11 ноября - председателя Государственного комитета по имуществу Дмитрия Матусевича.

Попасть на прием граждан к министру связи и информатизации Константину Шульгану можно будет 13 ноября, к министру финансов Юрию Селиверстову - 18 ноября, к председателю правления Белкоопсоюза Валерию Иванову - 20 ноября.

Министр юстиции Олег Слижевский проведет прием 25 ноября, министр промышленности Петр Пархомчик - 27 ноября.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

Приемы проходят с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.-0-