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Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в октябре приемы граждан в регионах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.
Министр юстиции Олег Слижевский встречается с гражданами в Сенненском райисполкоме 2 октября, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко - в Шумилинском райисполкоме 12 октября.
На 21 октября запланирован прием граждан министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком в Костюковичском райисполкоме.
23 октября министр экономики Александр Червяков проведет прием в Лельчицком райисполкоме, председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич - в Каменецком райисполкоме.-0-